O penteado em alta de Catherine Zeta-Jones

A atriz Catherine Zeta-Jones usou um vestido preto na premiação do Globo de Ouro 2018, como parte da campanha Time’s Up, contra o assédio sexual.

cabelos soltos e volumosos também chamaram a atenção, e o hair artist , sócio do Criar, explica como conseguir esse efeito: Seustambém chamaram a atenção, e o hair artist Fabinho Araújo , sócio do Criar, explica como conseguir esse efeito:

“O cabelo da Catherine está em alta: natural, volumoso, no estilo messy. Para conseguir esse efeito, precisa usar um mousse com os fios úmidos e amassar ou um spray de sal para dar essa textura. Mulheres com cabelo fino podem usar spray de volume na raiz e fazer babyliss bem largo.”

Fabinho Araújo também é hair stylist de celebridades como Barbara Evans, Karina Bacchi e Henri Castelli.