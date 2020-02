Gisele Bündchen apresenta o Brasil ao filho, Benjamin

Cuidadosa, Gisele escondeu o rosto de

Benjamin ao desembarcar em São Paulo

Linda e poderosa, a top Gisele Bündchen aterrissou em São Paulo, dia 23 de março, com o filho, Benjamin, de 3 meses. Chegou para cumprir uma série de compromissos profissionais e prestigiar o casamento da irmã gêmea, Patrícia. Seu marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, também veio, mas separado dela.

Como sempre, a visita de Gisele provocou frisson. E durante o evento de uma marca de produtos para cabelo da qual é garota-propaganda, realizado em Sampa, ela declarou de brincadeira que estava aposentada dos desfiles. Seguindo com a agenda superapertada, na quarta, 24, a mãe de Ben gravou um comercial de TV por assinatura ao lado dos eternos craques Pelé e Romário. No vídeo, que promete ser bastante divertido, ela ensina aos ex-jogadores alguns truques de futebol.

Na tarde de sábado, os Bündchen se reuniram em Barra do Ribeiro (RS) para assistir ao “sim” de Patrícia, e Gisele, que foi madrinha, surgiu maravilhosa em um vestido bem leve e clarinho. Apesar da fama e da beleza da mãe, foi Benjamin quem roubou todas as atenções durante a festa. Pudera, fofíssimo, o bebê estava vestindo um traje social completo, com direito a colete e tudo!

Na segunda, 29, a estrela viajou para Maresias, no litoral paulista, com o amado e o herdeiro a fim de descansar e gravar mais um filme publicitário. Ufa!