A atriz Giovanna Lancellotti, 25 anos, enfrentou o assédio de torcedores brasileiros e árabes durante o jogo do Brasil contra a Sérvia, no dia 27 de junho. “O assédio estava pesado lá. Briguei com vários caras sem noção”, disse a atriz em entrevista ao “Extra”.

Giovanna, que está no elenco de “Segundo Sol”, da TV Globo, aproveitou a semana de folga para prestigiar a Seleção Brasileira na Rússia. Segundo ela, alguns brasileiros estavam se achando no direito de mexer com as mulheres. “Teve um que me empurrou, vi que era brasileiro, peguei o cara pelo braço e disse: ‘Você não vai me empurar, não”.

A atriz conta que chegou a gritar, em português, com um árabe. “Ele falava com o Facetime apontado para mim: ‘Say hello to my friends’ (Diz oi aos meus amigos). Até que berrei para ele sair. A mulherada tem que botar pra quebrar, não pode deixar encostar contra a vontade, tem que levantar a voz“, afirma.

Giovanna revela ainda que não se cala diante de assédios. “Se precisar, eu faço um barraco, mas não deixo o sujeito dar de bonito, relar em mim sem autorização. Sempre fui assim e agora sou ainda mais.”

Quando o vídeo em que os brasileiros aparecem fazendo ofensas a uma estrangeira viralizou, a atriz se posicionou contra a atitude dos torcedores e questionou: “Valeu a pena fazer gracinha no grupinho de Whatsapp de vocês? Enquanto um país inteiro tem vergonha dessa representação?”

Confira o post da atriz sobre o episódio:

