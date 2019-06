Fran de “Chiquititas” virou apresentadora de telejornal

Elisa Veeck, que interpretou a Fran em Chiquititas, não seguiu a carreira de atriz depois da novela, mas continuou na TV. Hoje, 18 anos depois do fim de Chiquititas, Elisa é âncora de um jornal na Rede Vanguarda, afiliada da Rede Globo no interior de São Paulo.

Em uma entrevista à Glamour, a jornalista contou que voltou para sua cidade no Rio Grande do Sul logo depois do fim da novela, aos 14 anos, e só retornou a São Paulo quando completou 17, porque queria continuar tentando a carreira de atriz.

“Estava há muitos anos me dedicando ao teatro, à publicidade, a testes para cinema, testes para novelas, mas nunca engatava de verdade. Eu sempre tinha que ter fontes de renda extras. Trabalhei muito com evento para dar conta da vida em São Paulo”, contou Elisa.

A decisão de deixar de atuar e se dedicar ao jornalismo veio por acaso, quando foi convidada para apresentar um programa esportivo no canal Band Sports. Assim, mudou de carreira definitivamente e foi fazer faculdade de jornalismo. “Me apaixonei. Decidi que ia mudar de carreira. Não foi fácil. Aos 24 anos, comecei do zero uma nova carreira, decidi estudar muito, ler muito, entrar na faculdade e me profissionalizar”, afirmou.

