Fofura: William e Kate divulgam fotos inéditas dos filhos brincando

O príncipe William e Kate Middleton divulgaram, no último domingo (19), fotos da família real visitando um jardim que será inaugurado em Londres nesta semana. George, Charlotte e Louis foram fotografados brincando no “Back to Nature Garden”.

As imagens de George e Charlotte mostram os irmãos se divertindo em um balanço e colocando os pezinhos na água de um rio. Já as fotografias em que Louis aparece, mostram que o caçula já está aprendendo a andar.

A duquesa de Cambridge participou do projeto do local, juntamente com os arquitetos Andrée Davies. Sua inauguração está programada para acontecer durante o Chelsea Flower Show, que começa na terça-feira (21).

A ideia é que o jardim seja um espaço para as crianças brincarem ao ar livre. Em comunicado divulgado pelo Kansignton Palace, Kate conta que observou o desenvolvimento na primeira infância e o seu impacto para toda a vida.

“Acredito que passar um tempo em contato com a natureza quando somos jovens tem um papel no estabelecimento das bases para que as crianças se tornem adultos felizes e saudáveis”, afirmou.

