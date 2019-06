Fiuk assume namoro com Isabella Scherer, filha de Xuxa

Depois de muitas especulações, Fiuk acabou com o mistério. O cantor postou uma foto em seu Instagram em que aparece beijando Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Na legenda da publicação o cantor se declarou à amada. “O amor está nas coisas mais bregas e fofas”, escreveu ele.

Os boatos do retorno do casal, que já havia tido um romance em 2017, começaram em abril, quando foram vistos curtindo o Lollapalooza juntos. Fiuk e Isabella também haviam sido flagrados no Carnaval, em fevereiro, mas até então o discurso dos dois era o de “apenas bons amigos”.

Leia também: Em depoimento, Neymar diz que deu tapas a pedido de Najila

+ Taís Araújo faz rara aparição com os dois filhos

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA