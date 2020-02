Fina Estampa: Renê se muda para casa de Griselda com Renê Júnior

Renê e Renê Júnior vão morar com Griselda

Foto: TV Globo/Divulgação

Renê Júnior (David Lucas) não se recupera do susto de ter flagrado Pereirinha (José Mayer) na cama da mãe. Atormentado com a nova situação doméstica, o adolescente procura o pai e lhe pede para morar com ele. Renê (Dalton Vigh), no entanto, pondera que não há como levá-lo para viver num hotel.

Diante da tristeza de Renê Júnior, Griselda convida o namorado para morar em sua mansão e, claro, o deixa à vontade para levar o filho. O chef concorda de cara com a primeira parte, mas fica em dúvida se tira o garoto da casa, com medo da reação da ex-esposa.

Como o rapaz gosta da ideia e Griselda o convence a enfrentar Tereza, ele vai à sua antiga residência comunicar a novidade à mãe. E a vilã surpreende a todos ao aceitar a decisão serenamente. Claro que aí tem coisa…