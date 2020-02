Fina Estampa: Íris revela o verdadeiro segredo de Tereza cristina

Ìris conta o segredo de Tereza Cristina: a vilã é filha de sua irmã com seu ex-marido

Foto: Tv Globo/Divulgação

Alice (Thaís de Campos) pede a Íris (Eva Wilma) que use o dinheiro que roubaram de Tereza Cristina (Christiane Torloni) para realizar seu sonho: comprar um caminhão. É isso mesmo! A sargentona revela que deseja ser caminhoneira e sair pelas estradas do Brasil, como Pedro (Antonio Fagundes) e Bino (Stenio Garcia), de “Carga Pesada”. Íris reluta um pouco, mas concorda em comprar o veículo para a amada.

Isso acontece porque Íris começa a pensar no seu passado e se dá conta de que tudo foi um grande engano. “Esbanjei primeiro a fortuna que herdei do meu… Daquele canalha que se dizia meu marido, mas me traía com… não vem ao caso. A partir daí, passei a viver de pequenos golpes dados na filha da… na Tereza Cristina…”, fala com Alice, que a consola e com ela faz planos para o futuro.

Antes de cair na estrada, no entanto, Íris decide contar o verdadeiro passado de Tereza Cristina. “Vou revelar pessoalmente, e com riqueza de detalhes, à minha ex-sobrinha qual é o verdadeiro segredo dela, e por que eu odiei cada pedacinho dela durante sua vida inteira!”, avisa à companheira.

E cumpre o prometido. Ela conta, enfim, que a perua é irmã de Álvaro (Wolf Maya). Pois é, Tereza Cristina é fruto da relação do marido falecido de Íris com… A própria irmã dela, por isso que a parceira de Alice odiava a falecida e torturava a perua. Tereza Cristina, claro, ficará desnorteada com a história macabra.