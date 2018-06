Filhos de Claudia Leitte roubam a cena em show

Claudia Leitte, 37 anos, é sempre muito animada em seus shows. No que fez na quarta-feira (27), logo depois do jogo do Brasil, isso não foi diferente. Além da vitória brasileira na Copa, contra a Sérvia por 2×0, a cantora baiana ficou ainda mais feliz porque contou com seus filhos, para acompanhá-la, e registrou o episódio no seu Instagram.

Davi, o mais velho, de 9 anos, e Rafael, de 5 anos, subiram ao palco e dançaram com ela – esbanjando carisma. Ela estava vestida com uma roupa muito parecida com a que usou na abertura da Copa em 2014, no Brasil – quando cantou com o rapper Pitbull e a cantora norte-americana Jennifer Lopez.

Além do figurino da cantora baiana, os meninos também comemoraram a vaga que o Brasil conquistou nas oitavas de final da Copa, vestidos com camisetas da seleção, que tinham seus apelidos atrás. “A Galinha Pintadinha e seus pintinhos na comemoração do triunfo do Brasil”, escreveu Claudia, fazendo menção ao apelido que ela recebeu na época da abertura, por causa da cor da roupa.

Bom dia, Família! 🦋 A post shared by Claudia Leitte (@claudialeitte) on Jun 7, 2018 at 7:03am PDT

