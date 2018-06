William Bonner deixa Renata Vasconcellos constrangida no Jornal Nacional

Os internautas não perdoaram o flagra feito por William Bonner no Jornal Nacional da última quarta-feira (27). Antes de dar o “boa noite” final, o jornalista expôs um momento de descontração da jornalista Renata Vasconcellos com torcedores brasileiros, que ficou imediatamente constrangida. Então, envergonhada, ela o repreendeu: ”Isso não se faz”.

Na imagem, Renata interage com um grupo de brasileiros que faziam festa em frente ao estúdio de vidro da Globo na Praça Vermelha, em Moscou. A jornalista está apresentando o telejornal na Rússia, país-sede da Copa do Mundo, ao lado do narrador esportivo Galvão Bueno.

”A Renata é um caso especial na Globo, porque a Renata nos brinda com o talento dela, com a elegância, a delicadeza, todas as noites no Jornal Nacional. Mas hoje, Galvão, Renata Vasconcellos ainda revelou para o Brasil um talento novo! Eu vou pedir inclusive que a gente mostre para vocês”, avisou ele.

”Renata Vasconcellos regente de torcedores brasileiros na Praça Vermelha! Renata, parabéns! Muito obrigado!”, brincou o apresentador, enquanto Galvão Bueno gargalhava e a jornalista tentava esconder o rosto de vergonha. ”Não precisa ficar vermelha! Estou vendo daqui que você está vermelha!”, disse Bonner.

”Olha, isso não se faz!”, respondeu Renata, em tom de brincadeira. Galvão comprou a bagunça e agradeceu o colega por não ter sido exposto no JN. ”Bonner, obrigado, porque um pouquinho antes era eu que estava fazendo isso. Obrigado, viu?”

Veja: