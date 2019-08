Os fãs estão impressionados com a semelhança entre Ivete e seu filho

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo, animou os fãs da cantora no último domingo (25). Os dois estavam em uma pizzaria e o momento em família foi registrado por Daniel Cady, marido de Ivete.

Com os cabelos longos e sorrindo ao lado do pai, o menino chamou a atenção de todos pela semelhança com a cantora. Os fãs foram rápidos em apontar como eles se parecem. “Gente o Marcelo é a Ivete Junior”, comentou uma seguidora.

E você, acha que Ivete e Marcelo são parecidos? Confira abaixo:

