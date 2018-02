Filho de Gisele Bündchen aparece em divertida foto com o pai

Depois que a temporada de jogos de futebol americano encerrou-se no último dia 4 de fevereiro com o Super Bowl, a família de Gisele Bündchen e Tom Brady embarcou para a Costa Rica a fim de aproveitar as férias do atleta norte-americano.

Entre um clique e outro das folgas de Brady no país latino-americano consta uma em que o jogador está saboreado um hambúrguer com o filho Benjamin. “Hora do hambúrguer”, brincou na imagem publicada em sua conta oficial no Instagram na madrugada desta terça-feira (13).

burger-tyme @edelman11 🌎👌🏼🍔 A post shared by Tom Brady (@tombrady) on Feb 12, 2018 at 3:55pm PST

Outra foto que Brady também compartilhou da viagem da família à Costa Rica foi uma bonito registro da paisagem local como pano de fundo para um momento romântico seu com Gisele. ““O resultado deste domingo foi muito melhor que no domingo passado”, disse o jogador no clique compartilhado no último domingo (11) em referência a derrota de seu time, o Patriots, que foi derrotado na final do torneio nacional.

