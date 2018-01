Rara aparição: Flávio Silvino exibe grisalho em foto com o irmão

Flávio Silvino publica no @compostamente poesias inéditas escritas na década de 90. As poesias seriam publicadas num livro intitulado de "Vida". O lançamento do livro seria concomitante às gravações da novela "Laços de Família", o que não chegou a ocorrer. Leia as poesias em www.compostamente.com.br #flaviosilvino #poesia

