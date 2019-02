Filho de Fernando Rocha faz desabafo sobre demissão do pai

Fernando Rocha não será mais contratado da Globo, anunciou na última terça (26) a emissora carioca. Também jornalista, Pedro Rocha, filho de Fernando, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a situação.

“‘Ah, fala sério. Você só tá na Globo por causa do seu pai’. Desde pequeno me acostumei a ser o ‘filho de Fernando Rocha’ e, óbvio, isso significa levar na boa as coisas boas e ruins que isso implica, né? Ontem foi um exemplo. Aquela certeza de que todo mundo te olhando na rua sabe seu drama, quer saber a fofoca, o que foi, o que não foi. E isso me dava um nó na garganta toda vez que eu pensava: caramba! O que meu pai tá fazendo agora? O que ele vai fazer a partir de hoje? Vai saber lidar bem com isso? É uma angústia que eu não desejo pra ninguém nessa vida“, relatou.

Pedro, que é repórter da Globo, aproveitou o espaço para fazer uma declaração ao pai. “Hoje estava andando meio sem rumo, triste com tudo isso. Aí veio uma senhora correndo atrás de mim. Tava meio emocionada até. Queria me dar um abraço porque, segundo ela, era sua maior fã. Ela nem sabe, mas esse abraço foi mais importante pra mim do que pra ela. Você é gigante! Te amo demais”.

