Filho de Faustão e filha de Claudia Raia jantam juntos

Sophia Raia, de 16 anos, e João Guilherme, de 15, jantaram juntos em um restaurante em Miami na noite do último domingo (21). O filho de Faustão postou uma foto da mesa do restaurante e marcou dois amigos e a filha de Claudia Raia e Edson Celulari.

Sophia estava na cidade com o pai e com a atual esposa dele, a atriz Karin Roepke, e o irmão Enzo, enquanto João estava acompanhado de amigos, como mostrou em uma foto que postou na discoteca Club Space. No Carnaval, João e Sofia também foram vistos juntos em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio.

No último domingo, Claudia Raia participou do Domingão do Faustão como jurada do quadro “Show dos Famosos”.

