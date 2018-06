Em rara aparição, filho de Ana Hickmann mostra seu quarto em canal da mãe

É comum ver o pequeno Alexandre Corrêa, 4 anos, no Instagram da mãe, a apresentadora Ana Hickmann, 47 anos. No entanto, as aparições em vídeo costumam ser raras.

Nesta semana, no entanto, Ana surpreendeu ao publicar um vídeo em seu canal no YouTube mostrando o quarto do pequeno ao lado dele. A apresentadora mostrou todos os detalhes do quarto de Alêzinho e explicou suas escolhas de decor. “O Alexandre vai ser YouTuber pela primeira vez”, brincou a mãezona no registro.

No projeto da casa, já havia um espaço para o quarto do menino antes mesmo de Ana engravidar. Ela conta que esse é o único ambiente em que não dormiu ninguém antes de ser o quatro de outra pessoa, porque já era dedicado ao seu futuro filho.

Assista ao vídeo completo: