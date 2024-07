Filha de Zé Felipe conversa com parente falecido e assusta os pais

Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, amedrontou a internet após afirmar que a sua filha, Maria Alice, de apenas três anos, conversou com o ‘Tio Leandro’, que seria tio-avô dela. Todavia, o parente, irmão de Leonardo, faleceu em 23 de junho de 1998, após lutar dois meses contra um câncer raro na região do tórax.

“Estava arrumando a mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós estávamos conversando e brincando quando ela olhou para o lado e falou assim: ‘Não é, tio Leandro?’. Que é isso, menina, sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo”, relatou o artista e sobrinho de Leandro.

Em seguida, a apresentadora e influenciadora Virgínia, mãe de Maria Alice, confirmou o caso em suas redes sociais: “Ele saiu do quarto, entrou no closet, e eu perguntei se ele tinha deixado a filha sozinha, aí ele voltou”, disse.

Ainda de acordo com Virginia, essa não é a primeira vez que a filha fala do tio-avô: “Quando ela coloca chapéu, a gente pergunta se ela está de boiadeira, e ela responde que não, que está de ‘Liandro’, que é o ‘Liandro’”, explicou ela, imitando a forma como a menina pronuncia o nome.

Vale lembrar que, no mês passado, Leonardo publicou no Instagram uma foto lembrando os 25 anos da morte do irmão, Leandro. Na legenda, o cantor sertanejo escreveu: “Eterna Saudade”.

