Filha de Leonardo se casa com ex de Susana Vieira

Após um noivado de apenas 10 dias, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa e o ator Sandro Pedroso subiram ao altar na noite desta segunda (11).

Juntos há quase cinco anos e pais de Noah, 3, os noivos se casaram em cerimônia reservada para 100 pessoas em uma fazenda da cidade de Anápolis (GO).

A noiva, filha do cantor sertanejo Leonardo, encantou os convidados com seu vestido. Ainda que discreto, o longo modelito branco possuía detalhes que fugiam do básico. Seu corpete justo apresentava aberturas laterais e um decote falso que evidenciavam a silhueta de Jéssica. Além disso, por todo o tecido, um bordado de pedrarias brilhantes trazia um ar de delicadeza e sofisticação.

Sandro, por sua vez, optou por um conjunto de terno em tom azul.

Ao som de “One Thousand of Years”, Jéssica e Sandro emocionaram os convidados ao caminharem juntos até o altar. O cantor Leonardo não compareceu à cerimônia e, até o momento, sua ausência não foi justificada.

