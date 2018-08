Filha da atriz Carol Castro, 34 anos, com o maestro e violinista Felipe Prazeres, a pequena Nina comemorou seu primeiro aninho ao lado dos pais com um look bastante encantador.

A menina usou um vestido exclusivo verde água cheio de detalhes inspirados no fundo do ar. O tema também foi inspiração para a decoração da sua festa, que aconteceu em um buffet no Rio de Janeiro neste último domingo (12).

“O vestido verde água tem na barra e no busto elementos do fundo do mar, como concha e cavalo-marinho nos tons lilás e azuis bordados com cristais. Além disso, fizemos uma faixa com um laço na cintura na parte traseira do vestido. Fizemos uma opção de casaquinho também para a pequena usar na festa”, esclareceu a estilista Bella Vasconcellos da grife Le Infance para o UOL. Lindo, né?

