Faustão dá festa em mansão com participantes do Dança dos Famosos

Fausto Silva, apresentador do “Domingão do Faustão“, agitou sua mansão no último domingo (18) com uma super festa logo após a transmissão do programa.

Para comemorar a chegada dos novos participantes do quadro “Dança dos Famosos”, Faustão reuniu celebridades e suas dançarinas para o evento, que contou com a presença de Dani Calabresa e Ludmilla.

Luísa Sonza foi anunciada como uma das participantes que disputará o pódio e registrou o momento em sua conta no Instagram. A cantora se mostrou emocionada em estar junto ao apresentador. “Fiquei muito nervosa, tô suada. Agora tem o que? Pizza na casa do Faustão”, contou.

Os novos competidores foram apresentados momentos antes da festa. Serão 6 homens e 6 mulheres. Os artistas convidados foram Luiza Tomé, Dandara Mariana, Luísa Sonza, Fernanda Abreu, Regiane Alves, Giovanna Lancellotti, Luis Lobianco, Bruno Montaleone, Jonathan Azevedo, Júnior Cigano, Matheus Abreu e Kaysar Dadour.

Após o momento de euforia, Luísa mostrou para os seus seguidores como estava o evento e se jogou na pista de dança.

Leia mais: Por que a Globo não renovou o contrato com Bianca Bin

+ Lembra dela? Atriz de Chocolate com Pimenta surge completamente diferente

PODCAST Como lidar melhor com seus problemas