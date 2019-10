Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão prestes a trazer ao mundo sua primeira menininha. No entanto, no oitavo mês de gestação, o casal está com dificuldade para decidir o nome da futura filha. Aliás, eles até voltaram atrás na opção que tinham pensado anteriormente.

“Era para ser Maria. Mas, na verdade, a gente deu a opção de pensar em outro nome quando olhar para a carinha dela”, revelou Hilbert ao UOL durante evento em São Paulo, na quinta-feira (10).

Fernanda e Rodrigo já são pais de dois garotos, os gêmeos João e Francisco, que têm 11 anos. Recentemente, a apresentadora compartilhou, em seu Instagram, um clique mostrando seu barrigão de oito meses. “Forninho tá apertado já…”, brincou.

