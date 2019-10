Pink recebe fãs na porta do hotel no Rio

A cantora norte-americana Pink já chegou ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio, no próximo sábado (5). Simpática, ela fez questão de falar com todos os fãs que a esperavam na porta do hotel.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

As pessoas que a aguardavam no local ficaram enlouquecidas com a atitude da cantora e o momento acabou repercutindo positivamente nas redes sociais.

A cantora aproveitou para dar uma volta pela cidade maravilhosa com o marido Carey Hart. Os dois foram conhecer o Pão de Açúcar e fazer o clássico passeio de bondinho.

Pink se apresenta no palco principal do festival, no sábado (05), à meia-noite.

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória