Fernanda Montenegro recebe apoio de artistas após críticas de diretor

É preciso calma e serenidade mas firmeza também diante do psicopata social. O fascismo tem fascínio pela agressividade desmedida, pelo xingamento gratuito, pelo desaforo vulgar. Intentam assim, os fascistas, nos atrair para a incivilidade; pois é apenas lá, numa terra sem lei, que eles tem chance de vitória. A barbarie é o habitat natural do fascista. Não é por acaso que Roberto Alvim veio atacar Fernanda. É justamente porque ela é o ponto máximo da nossa civilidade, como dela já disse Caetano Veloso. Eu tive a sorte e a honra de trabalhar com Fernanda por mais de uma vez. Para além de ser a atriz estupenda que ela é, Fernanda é, sobretudo, uma pessoa da mais sublime qualidade humana. Gentil, generosa, amorosa, de uma inteligência que faz tremer o pensamento; e humilde, ainda assim. Eu sou um filho artístico de Fernanda Montenegro. Assisti Fernanda no teatro incontáveis vezes, as mesmas peças repetidamente. De “As lágrimas amargas de Petra Von Kant” cheguei a decorar alguns trechos. Fernanda é a minha professora. Fui o filho dela no filme “Redentor”; um dos trabalhos de que me orgulho de ter participado. Falar algo contra Fernanda é ainda mais ridículo do que os ataques a outros imensos artistas brasileiros recentemente desferidos pelos fascistas. Roberto sei lá do que, quer chamar a atenção. Se Roberto nos chama a todos de pobres, e decreta que temos que ser substituídos por uma outra classe artística toda nova, porque não vem ele mostrar para o público a sua arte? Mostre-nos a versão dele da arte do teatro. Se o fizer – o que duvido que faça – ficará evidente porque Fernanda Montenegro é uma grande artista – a maior! – e ele, não; nem nunca foi. Um dos motores do fascismo é o desejo de poder e ascensão social daqueles que se sentiam excluídos do protagonismo do mundo. Uns lá estavam injustamente, por deslealdade do nosso modelo econômico. Outros, por sua pequenez pessoal. Por aqueles, podemos ter alguma empatia; por estes, apenas piedade e cuidado pois eles são muito perigosos. São capacho do poder. Prossegue o plano de instalar um regime teocrático no Brasil. Essas agressões a tudo o que é belo faz parte do plano. Mas a beleza é indestrutível.