Fátima Bernardes encanta com foto dos filhos pequenos

Entrando no clima do Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado (12), Fátima Bernardes encantou seus seguidores do Instagram com uma foto muito fofa de seus filhos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius, quando ainda eram pequenos.

“Outubro é o mês deles. Esse #tbt é do segundo aniversário na escola. Tomara que eles gostem da foto. Eu amo!”, escreveu na legenda.

Os seguidores da jornalista não economizaram nos elogios nos comentários. “E tem como não amar?”, brincou uma seguidora. Outra fã da apresentadora reparou em um detalhe fofo: “O Vini beijando a mão da Bia. Aí, que amor”, comentou.

