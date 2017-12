Em sua participação no programa Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (6), a jornalista Fernanda Gentil, 31 anos, contou o que a levou a expor seu relacionamento com a jornalista Priscila Montandon, 35 anos, para o Brasil.

Um dos principais motivos foi o de manter a coerência em seu discurso e suas crenças – principalmente com os filhos. “Como é que eu vou falar para o Lucas [filho mais velho da jornalista], que já entende mais, que ‘poxa, filho, não tem problema nenhum você ter um amigo gay, negro, gordo, alto, baixo, branco… Mas a mamãe vai esconder a namorada, não fala pra ninguém’? Como é que eu vou viver comigo mesma? Só não é ok se você tiver um amigo que agride e maltrata, aí não é legal”, explicou.

Na opinião de Fernanda, o fato de ela ser uma pessoa conhecida também contribuiu para que ela tomasse a decisão de não esconder o namoro. Porém, as pessoas queridas deveriam saber antes que o resto da sociedade. “Quando você é uma pessoa pública, tem que lidar com uma nação, um país inteiro opinando sobre a sua vida. Eu tinha um cronograma no Excel: meus pais, meu irmão e meu ex-marido tinham que saber antes do país saber.”

Em setembro do ano passado, Fernanda assumiu publicamente o romance com Priscila. As duas estavam juntas desde março. “Quando eu me vi apaixonada, encantada e enlouquecida pela Priscila, eu só pensava ‘ok, não estou fazendo nada de errado.”

A conversa entre Fernanda e as apresentadoras do Saia Justa Astrid Fontenelle, 56 anos, Mônica Martelli, 49 anos, e Pitty, 40 anos, marca a estreia da jornalista no sofá da atração. Ela substitui Taís Araújo, 39 anos, que acaba de deixar a bancada.

Fernanda participará do Saia Justa durante o mês de dezembro e depois será substituída por Andreia Sadi, Leilane Neubarth e Ana Paula Araújo, entre janeiro e março, até que Gaby Amarantos assuma o posto de Taís definitivamente.

