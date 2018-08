Os destinos escolhidos pelos famosos para curtir o verão europeu

Não é só no Brasil que o verão é uma delícia. Os destinos europeus, especialmente de praia, também fazem sucesso na temporada que vai de junho até agosto. Não à toa, foram a escolha de muitos famosos, que aproveitaram a época para descansar em viagens ao hemisfério norte. Relembre:

Susana Vieira

A atriz Susana Vieira escolheu a região do Algarve, no sul de Portugal. Mar bem verdinho, falésias, faixas secretas de areia e grutas espetaculares fazem parte do cardápio do local.

Juliana Paes

A atriz Juliana Paes colocou os biquínis para jogo no litoral da Espanha. A estrela elegeu Ibiza e Formentera, que fazem parte do arquipélago das Ilhas Baleares, ao leste do país, para curtir momentos de sombra e água fresca. Os destinos são famosos pelas belezas naturais, mas também pelo agito e badalação tanto de dia quanto à noite.

Bruna Marquezine

Só sorrisos em Santorini 🦋 A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 7, 2018 at 4:45pm PDT

💙🌸 A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Aug 7, 2018 at 8:41am PDT

Após o fim da novela Deus Salve o Rei, Bruna Marquezine fez as malas e partiu rumo a Santorini, na Grécia. Além de ter sido cenário de uma importante parte da história das civilizações, os cenários praianos também são de babar.

Marina Ruy Barbosa

❤️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Aug 4, 2018 at 11:12am PDT

Marina Ruy Barbosa também apostou no azul infinito de Mykonos, na Grécia, para relaxar ao lado do marido, Alexandre Negrão.

Reynaldo Gianecchini

😎 A post shared by Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini) on Jul 20, 2018 at 8:21am PDT

O ator Reynaldo Gianecchini segue desbravando o mundo. Lisboa, em Portugal, e Sevilha, na Espanha, foram duas de suas paradas – devidamente fotografadas!

Leia aqui o nosso roteiro pela capital portuguesa:

Fátima Bernardes

#Gaudi #genio #casabatllo #barcelona A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Jul 22, 2018 at 9:14am PDT

Hasta la próxima. #laschicas A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Aug 1, 2018 at 3:08am PDT

Fátima Bernardes também deu um jeito na agenda para tirar alguns dias de folga ao lado de amigas e das filhas, Laura e Beatriz. O roteiro espanhol da família incluiu Barcelona, Madri e Toledo.

Entre as principais atrações das cidades, está a grande oferta de museus e lugares históricos dedicados à arte. Em Madri, ficam o Museu do Prado e o Museu Reína Sofía, dois dos mais importantes do mundo – Guernica, de Picasso, está exposto no segundo! Já Barcelona é a casa das obras de Antoni Gaudí, arquiteto catalão modernista que quebrou paradigmas do senso estético da época.