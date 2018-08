Por que Neymar parou de seguir Bruna Marquezine no Instagram

Não se assuste, porque no final tudo não passou de um pequeno engano. O jogador do Paris Saint German, Neymar Jr., 26 anos, acidentalmente acabou deixando de seguir a sua namorada, a atriz Bruna Marquezine, 23 anos, no Instagram nesta última terça-feira (28).

Juntos desde dezembro de 2017 depois de algumas idas e vindas, o jogador deu um susto nos fãs do casal com o acontecimento. “Calma gente, eu acordei cedo e fui stalkear a minha amada namorada e sem querer parei de seguir”, explicou ele em um comentário na rede social.

“Mas voltei rápido (eu pensei, né, porque vocês são mais rápidos). Enfim, está tudo certo entre nós, seguimos nos amando e juntos”, completou o jogador.

Leia também: Novela ‘O Tempo Não Para’ vai perder um grande nome do elenco

+ Meghan Markle e Harry dão boas-vindas a novo membro da família

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram