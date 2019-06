Após rumor de romance com Gaga, casamento de Bradley Cooper está em crise

Bradley Cooper foi visto deixando a casa de um amigo na manhã de quarta-feira (5). Fontes afirmam que seu relacionamento com a modelo russa Irina Shayk está por um fio e, por isso, ele resolveu deixar a casa onde vive com a esposa.

Irina e Bradley estão juntos desde 2015 e moram em uma mansão avaliada em mais de 4 milhões de dólares em Los Angeles. Eles tem uma filha, Lea de Seine, de dois anos. Irina também teria deixado a casa para morar sozinha.

“Eles não estão bem há alguns meses e só continuam tentando por causa da filha. Nenhum deles está feliz, as coisas não estão bem”, disse uma das fontes.

A suposta crise no casamento de Bradley e Irina ocorre alguns meses depois dos rumores que cercaram o ator e Lady Gaga, que contracenaram no filme Nasce Uma Estrela.

Durante a apresentação da música Shallow no Oscar, em fevereiro, Bradley e Gaga dividiram o banco do piano e cantaram trechos da canção com os rostos colados. A internet se impressionou com a química entre os dois e muita gente passou a apoiar o casal. Quando questionada, a cantora negou qualquer tipo de envolvimento com Bradley.

Leia mais: Mulher que acusa Neymar teve apartamento arrombado

+ Caso Madeleine McCann entra em novo capítulo

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA