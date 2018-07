Fátima e Túlio trocam declarações de amor no aniversário de 8 meses juntos

O casal que a gente ama acompanhar, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha, comemora oito meses juntos nesta segunda-feira (2). Em celebração a este dia especial, os dois compartilharam declarações em seus perfis do Instagram.

Túlio fez uma montagem de fotos ao lado da amada e escreveu na legenda: “Encontrar a alegria na alegria de quem amamos, é o segredo da felicidade. Feliz 8 meses, meu amor.”

Já Fátima, optou por uma foto romântica ao lado do amado, em que ele a está beijando com carinho. “Dia de celebrar o amor”, escreveu.

Em entrevista a CLAUDIA de junho, a apresentadora revelou que o primeiro encontro foi no dia 2 de novembro, no cinema do shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Lembra da primeira foto dos dois circulando juntos? Foi nesse dia.

“Meus pais (Eunice, 78, e Amâncio, 81) levaram um susto! Acho que minha mãe ficou com a sensação de que eu já estava namorando e não havia tido coragem de contar. Naquela foto, parecíamos ter uma intimidade que ainda não existia. Mas tudo bem, não sou de ficar sofrendo. Até brinquei com o Túlio: ‘Olha, estamos em todas as páginas, hein’”, disse a apresentadora.