O relacionamento da apresentadora Fátima Bernardes com Túlio Gadelha está aquecendo os corações de quem busca esperança no amor neste fim de ano. Em nota foto publicada com o amado, Fátima derrete-se mais uma vez. “Eu e ele, simples assim”, escreveu na legenda de foto com Túlio, publicada no domingo (10), em forma de hashtags. Além disso, o retrato veio acompanhado da foto de uma placa que diz “As coisas boas chegam com o tempo. As melhores, de repente!”.

#eueele #simplesassim A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Dec 10, 2017 at 11:01am PST

Fátima foi surpreendida pelo novo namorado no sábado (09) durante sua apresentação de dança da escola que frequenta, a Jazz Carlota Portella, no Rio de Janeiro. Segundo outra publicação da própria apresentadora, Túlio foi assisti-la sem que ela soubesse de nada. “Todo mundo sabia, menos eu”, escreveu.

E não é que ele veio! Amei a surpresa. #todossabiammenoseu #35anosJCP #hjtemmais A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes) on Dec 10, 2017 at 9:23am PST

O rapaz apaixonado publicou vários vídeos da amada dançando na noite de sábado em seu Stories no Instagram. “Olha ela!”, escreveu em uma das imagens e “Ainda mais linda” no registro de outra dança. As imagens dessa função do aplicativo, no entanto, somem após 24 horas.

Além disso, Túlio também publicou mais uma foto ao lado de Fátima. Na legenda, escreveu “Gostamos do surpreendente. Do imprevisível”.