Evaristo Costa faz brincadeira sobre namoro de Fátima Bernardes

O namoro da jornalista Fátima Bernardes com Túlio Gadelha está mesmo sob os holofotes. Prova disso é que nem Evaristo Costa, que é colega da apresentadora, perdeu a oportunidade de fazer uma brincadeira com o casal.

Em sua conta no Instagram, ele postou uma montagem com duas fotos lado a lado: uma de Túlio e outra do cantor Luan Santana. Acima aparece a frase: “Separados por uma Fátima”. O ex-apresentador do Jornal Hoje justificou dizendo que “não resistiu” à piada.

Não resisti 🤣😂🤣😂 A post shared by Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) on Dec 7, 2017 at 4:25am PST

E você? Achou que são parecidos?