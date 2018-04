Como os famosos aproveitam o feriado de Páscoa

A Páscoa remete à passar um tempo com a família, comer ovos de chocolate ou simplesmente aproveitar os dias de folga do trabalho e simplesmente descansar. Os famosos não pensam diferente e curtiram os três dias do feriado nesse clima e compartilharam tudo em suas redes sociais.

Glória Pires

Nesta Páscoa, a atriz Gloria Pires enfatizou a importância da presença de entes queridos durante a sexta-feira santa do significado do feriado para ela em suas redes sociais.

Susana Vieira

Para Susana Vieira, a Páscoa foi celebrada com muito ovo de chocolate, sol e amor da família.

Juliana Paes

Juliana Paes também usou o feriado de Páscoa para passar ao lado da família. Em seu Instagram, a atriz compartilhou um lindo clique ao lado do filho Marcelo e aproveitou para desejar bons votos aos fãs.

Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus

Vestidas de coelhas, mãe e filha lembraram que é possível fazer em ovos de chocolates em casa (e outras sobremesas caseiras para o feriado).

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

O casal Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha aproveitou o feriado de Páscoa para desbravar o Rio de Janeiro. Os dois visitaram a Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca e aproveitaram para fazer lindo de cliques em clima de romance.

Gerard Piqué e Shakira

Nesta Páscoa, o jogador de futebol Gerard Piqué e a cantora Shakira e os filhos Milan e Sasha soltaram os seus dons artísticos. O atleta do Barcelona publicou um registro em que as mãos dos meninos aparecem cheias de tintas em seu Instagram. O que será que eles aprontaram?

