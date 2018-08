Famosas homenageiam seus maridos no Dia dos Pais

Eu estou num avião. Vou passar 20 dias fora de casa. E hoje eu acordei toda ansiosa e complicada porque iria viajar e não lembrei que é dia dos pais. E agora, sentada na poltrona 20c me lembro. Essa foi a foto mais legal que achei aqui no celular. Foi a nossa primeira viagem juntos, nós três. Eu me lembro de mim criança, de como meu pai era enorme e forte para mim… Como eu olhava para ele, com uma mistura de paixão e medo. Mas eu não tinha ideia de como ser pai também é incerto, inseguro, enorme e difícil. E isso eu entendi com o @emanuelaragaoreal se transformando em pai, vendo ele acordar 10 vezes na madrugada, vendo ele entender a relação dele com o Martim, vendo os dois assistindo peppa de cueca no sofá, em pleno verão carioca. Vendo eles hoje em dia conversando sobre coisas muita sérias como: porque a gente tem medo, qual o sentido da vida e porque não podemos usar a piscina no inverno. Ver os dois juntos, crescendo juntos e se relacionando é uma aventura para mim. E por tudo isso agradeço, por você dividir tudo isso comigo. Feliz dia dos pais, meu amor. Vou ficar com saudades.

