Ele me liga todo dia, vem na minha casa toda semana. Eu queria que ele morasse com a gente, mas ele curte morar sozinho. Ele é muito divertido, adora um papo, é amigo dos meus amigos, ele parece uma enciclopédia e sabe tudo de matemática. Ele me ensinou a prezar uma boa mesa, a comer mocotó, rabada, cozido, cabeça e olho de peixe, e que camarão se come com casca, rabo e cabeça hahahaha Meus filhos amam pular e dormir na barrigona dele. Eu também amava e me reconheço nos meus filhos. Quando eles fazem isso, meus olhos se enchem de água. Ele sempre foi um pai presente, muito carinhoso e eu, hoje já uma adulta, agradeço tudo o que ele fez e ainda faz por mim e por meus filhos. Paizinho, eu te amo e amo ter o sr ao meu lado. Muito obrigada por ser tão meu amigo e também por me ajudar com meus filhos. Que a gente possa comer muitos mocotós juntos como o de hoje!

A post shared by Tais Araújo (@taisdeverdade) on Aug 12, 2018 at 6:49am PDT