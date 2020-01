Família real divulga novas fotos do Príncipe George

Os fãs do baby George podem comemorar! Nesse domingo (14), o príncipe William e Kate Middleton divulgaram três novas imagens do bebê de 17 meses. A distribuição foi feita em agradecimento a imprensa britânica, que atendeu ao pedido da família para não publicar fotos do bebê feitas por paparazzi.

As imagens foram feitas nos jardins do Palácio de Kensintgon, a residência oficial do casal, por um dos secretários de William, Ed Lane Fox.

Em setembro, o casal real anunciou a segunda gravidez de Kate que, depois de alguns meses reclusa por conta de enjoos, voltou a participar de eventos públicos, incluindo uma recente viagem à Nova York e a Washington.

Veja as fotos:

Reprodução Reprodução

Reprodução Reprodução