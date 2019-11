Fábio Jr. posta foto rara junto de Cleo e impressiona com semelhança

Fábio Júnior deixou seus fãs e seguidores abismados com uma foto publicada em suas redes sociais na última quinta-feira (28). O cantor aproveitou o dia de “tbt” (sigla de Throwback Thrusday, que significa quinta-feira nostálgica), para mostrar um registro de quando era mais novo.

Mas, além disso, o cantor mostrou como a sua filha mais velha, a Cleo, é absurdamente parecida com ele “TBT de hoje: Será que somos parecidos?! Hein filhota ?! Te amo muitão”, disse Fábio. Cléo logo respondeu o pai. “Te amo muitão seu lindo de uma figa“, agradeceu a filha.

Os fãs logo comentaram na foto, apontando um detalhe que mais une os dois em relação à aparência: o sorriso de Cleo é completamente parecido com o do pai. “Meu Deus, a boca é praticamente a mesma. Adoro vocês. Beijos”, disse uma seguidora. Já outros seguidores acharam que a atriz também parece com a mãe, a atriz Glória Pires. “Metade pai, metade mãe, linda como os pais”, respondeu outra. Veja a foto abaixo:

