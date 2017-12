Diretamente de Londres, depois de dois meses fora da bancada do Jornal Hoje, Evaristo Costa contou em qual emissora ele gostaria de trabalhar.

Questionado por um seguidor no seu perfil oficial do Instagram se ele gostaria de trabalhar na BBC de Londres, o jornalista, de um modo cômico, respondeu: “ Quem sabe um dia? ‘Contratado’. Nunca deixei de sonhar #sonho #estagiario”. O texto veio acompanhado de uma foto em que Evaristo aparece com o adesivo ‘hired’, que significa ‘contratado’ em inglês, colado no peito.

Tal foto ganhou tanta repercussão pela forma carismática da resposta do Evaristo que o post ganhou mais de 70 mil likes em menos de sete horas.

‪Quem sabe um dia?: "Contratado". Nunca deixei de sonhar #sonho #estagiario ‬ A post shared by Evaristo Costa (@evaristocostaoficial) on Dec 4, 2017 at 5:54am PST

Evaristo Costa comprova que uma vez um estudante sonhador, você sempre será um.