Evan Rachel Wood desmente namoro com Angelina Jolie

Você sabia que as atrizes Angelina Jolie e Evan Rachel Wood estavam namorando? Pois é, nem elas. O boato que foi ganhando força no meio de tablóides foi desmentido pela própria Rachel Wood, que tuitou ontem (4) a respeito. “Eu entrei para as paradas da Billboard E estou namorando Angelina Jolie?? Que DIA”, escreveu irônica a atriz da série Westworld, da HBO.

Desde que se separou de Brad Pitt e vem lidando com um divórcio complicado, Angelina não fala de namoro ou tem sido vista com ninguém. Isso não impede aos fofoqueiros de surgirem com várias possibilidades a cada semana. O site Gossip Cop já enumerou uma lista de fake namorados da atriz, de Johnny Depp a Keanu Reeves (!), mas Rachel Wood foi a novidade da semana. Ambas viveram abertamente romances com outras mulheres no passado e estão solteiras. Segundo o Women’s Daily, elas teriam se conhecido nos estúdios da Disney, quando Angelina rodava Malévola 2 e Rachel Wood dublava para Frozen 2. Amigos de Angelina desmentem a ligação e a própria Rachel Wood preferiu se pronunciar pessoalmente negando tudo, antes que a notícia ganhasse mais espaço. Só que na verdade foi o tweet que chamou mais atenção!

