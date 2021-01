Eva Wilma apresenta melhora após ser internada com pneumonia

Internada na UTI por conta de um edema pulmonar (água no pulmão) desde domingo, 10, a atriz Eva Wilma teve uma melhora. O último boletim médico sobre a saúde da atriz informou que ela está estável e sem febre.

Em 2016, ela já foi internada com embolia pulmonar e ficou três semanas em tratamento médico. Dessa vez os médicos constataram edema no órgão de Eva, que tem 87 anos, mas ela apresentou melhora de acordo com o filho, Johnny Herbert – Segundo O Globo, na coluna da Patricia Kogut.

A artista segue na UTI do Hospital Vila Nova Star da Rede D`Or, em São Paulo. Segundo o Herbert ela está melhor a cada dia, apresentou negativo nos testes para Covid-19 (Coronavírus) e logo ele espera que a mãe volte para casa.