Esta falha revelou um curioso truque secreto do Jornal Nacional

Uma falha durante a transmissão do Jornal Nacional, da Rede Globo, na edição da última quarta-feira (24) acabou revelando um truque secreto da emissora.

Sabe o momento em que é filmada a Redação do jornal durante os intervalos? Pois, segundo o “Notícias da TV”, foram ao ar duas vezes a mesma cena de pessoas conversando no ambiente que hospeda o cenário do JN desde 2017.

Segundo o portal, o truque é usado pelo canal para não correr riscos de mostrar imagens indevidas na vinheta de transição do telejornal para os comerciais. Porém, nem sempre a cena veio de uma gravação antecipada. A decisão da gravação antecipada veio para evitar a possibilidade de algum gesto de protesto de (ex-)funcionário, de jornalistas correndo para fechar o telejornal ou um espaço completamente vazio.

A falha ocorreu durante a ida para os comerciais do JN, que foi apresentado por Rodrigo Bocardi e Renata Vasconcellos. Por duas vezes foram apresentadas imagens idênticas, nelas três jornalistas se abraçavam do mesmo jeito nos dois primeiros intervalos do telejornal.

Confira o momento:

Cena foi exibida duas vezes na edição de quarta-feira (24) do JN

