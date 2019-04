Mulher encontra penas em frango do McDonald’s e caso viraliza

Uma mulher encontrou penas em frango do McDonald’s no último dia 21, em Pequim, na China. Ela usou sua conta no Weibo – uma rede social chinesa parecida com o Twitter – para denunciar o ocorrido. A notícia se espalhou e foi parar em tabloides como The Sun e Mirror.

O pedido era para sua filha, que já tinha comido três nuggets quando notou que havia penas neles. Felizmente, ela não mostrou nenhum sinal de doença após a refeição. A mãe, furiosa, voltou ao restaurante para reclamar.

Na publicação, a mulher mostra, em vídeo, o recibo do McDonald’s e o McWing – os frangos. “Minha filha pensou que era carne e deu uma grande mordida, mas ficou chocada ao descobrir que era um monte de penas”, diz a mãe.

Ela ainda conta, no vídeo, que o restaurante ofereceu dez vezes o preço da refeição em troca, mas a família recusou.

“Temos dúvidas sobre como o restaurante lida com a segurança alimentar”, disse a mãe à mídia chinesa durante uma entrevista.

Depois que as fotos circularam pelas redes sociais, alguns usuários duvidaram da autenticidade das imagens, enquanto outros ficaram surpresos que os nuggets são feitos com aves domésticas.

Em nota, a empresa pediu desculpas pelo incidente e confirmou que está investigando o caso.

