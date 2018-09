Esposa do Faustão faz sucesso na web após fotos de férias com as bailarinas

A produtora Luciana Cardoso, 41 anos, esposa do apresentador Faustão, sempre publica momentos de suas viagens com personalidades da TV Globo. Mas, recentemente, ela tem feito muito mais sucesso com os cliques feitos durante uma viagem com, simplesmente, as bailarinas do programa do marido.

Acompanhada das dançarinas Jaque Ciocci, Renata Longaray e Daiane de Paula, Luciana compartilhou imagens em seu Instagram curtindo o Egito e a Itália. Entre pirâmides e piscinas, as quatro registraram diversos momentos da viagem.

O quarteto visitou a famosa Esfinge, andaram pelo deserto montadas em camelos, navegaram pelas águas do Mar Vermelho, andaram de Tuk Tuk, um triciclo motorizado bastante utilizado na Ásia, e ficaram em um hotel com mais de 200 mil m².

Casada há 16 anos com o Faustão, Luciana trabalha na produção do Domingão. Entre suas funções, a esposa do apresentador, de 68 anos, ajuda na criação dos quadros do programa e é uma das responsáveis pela lista dos nomes que ele cita ao vivo. Ela também é quem interage com os fãs em nome do marido.

Luciana começou como modelo ainda adolescente e virou capa de revistas como Capricho e Noivas. O casal se conheceu em 2001, durante um jantar promovido por amigos em comum, em São Paulo.

No dia 26 de novembro de 2002, um ano depois, os dois se casaram no restaurante Leopolldo, na capital paulista. A festa contou com celebridades como Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Zezé di Camargo e Ana Maria Braga.

Juntos, os dois são pais de João Guilherme, de 14 anos, e de Rodrigo, de 10.

