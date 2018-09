A atriz Juliana Paes se afastou da TV para tratar de um cisto nas cordas vocais. Em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal “O Globo”, ela disse que precisará fazer sessões de fonoterapia.

“Em ‘A força do querer’, eu sofri um desgaste vocal muito grande por causa da Bibi. Quando a novela terminou, senti uma rouquidão, mas achei que a minha voz iria voltar ao normal depois. Os meses foram passando, eu rodei dois longas (‘Arigó’ e ‘Coração de leão – o amor não tem tamanho’) e continuava rouca”, disse. “Saí de férias, viajei e, mesmo com o descanso, não melhorou. Depois, quando já tinha aceitado o convite para o programa, me consultei com um otorrinolaringologita e fiz um exame específico para cordas vocais que mostrou o cisto, que é benigno.”

No entanto, ela afirma que a possibilidade de cirurgia está descartada no momento. “Preciso de repouso vocal. Não significa que tenha que ficar sem falar, mas a recomendação é evitar os excessos. O programa me exigiria muito. Sair da produção foi uma decisão em comum acordo com a Globo e a equipe foi carinhosa comigo, o que me deixou mais tranquila”.

Segundo a coluna, as sessões de fonoterapia começaram na terça-feira (11). Porém, fará uma breve pausa no tratamento para participar da pré-seleção do Emmy Internacional como jurada em Portugal, embarcando nesta quarta (12). Contudo, no ano que vem ela já está cotada para alguns papéis. “Tenho de setembro a dezembro para me cuidar. Minha prioridade é a dramaturgia e sei que tenho demandas para 2019. E quero estar tinindo”, concluiu.