Entrega do Emmy Awards será virtual em 2020

O anúncio dos indicados ao Emmy Awards, feito nessa terça (28), confirmou o que muitos já esperavam: a cerimônia será completamente virtual para evitar o contato entre as pessoas. A academia de televisão americana disse que a cerimônia “acontecerá em várias noites em setembro”, com datas a serem confirmadas. É a primeira vez que a festa presencial é cancelada em mais de 70 anos de premiação.

Entre os principais indicados esse ano, houve poucas surpresas. Christina Applegate e Linda Cardellini dividem a indicação na categoria de Melhor Atriz em Comédia por “Disque Amiga para Matar” e Issa Rae, de “Insecure”, tem chance de ser a febre do ano como foi “Fleabag”, em 2019. Entre os homens, Billy Porter voltou a ser indicado por “Pose”.

Na categoria Melhor Série Drama, Zendaya está indicada por sua atuação primorosa em “Euphoria”. As outras indicadas já eram as esperadas de anos anteriores, mas Zendaya entrou na vaga que se em tese era para Elizabeth Moss, de “O Conto da Aia”.

As indicações também confirmam a liderança dos serviços de streaming, especialmente a Netflix que bateu o recorde da HBO com 160 indicações no total. Em 2019, a HBO recebeu 137 indicações para suas produções, que incluiu a temporada final de “Game of Thrones”. As séries que aparecem em mais categorias são “Watchmen”, da HBO, com 26 indicações, “A Maravilhosa Mrs Maisel”, da Amazon com 20 e “Succession”, da HBO e “Ozark”, da Netflix, ambas com 18 indicações.

A Disney+ estreou com a indicação de “The Mandalorian”, que aparece em 15 categorias, incluindo melhor série drama.