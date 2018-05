Ansiosas com o casamento entre o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, consultamos a astróloga Jacqueline Cordeiro, do www.esoterissima.com.br, sobre o dia do enlace e se a sinastria dos “pombinhos” é boa.

Entenda o mapa astral do casamento de Harry e Meghan

Sábado, 19/5, às 12h em Londres:

Meghan é uma leonina nascida em 4 de agosto de 1981. Esse signo (regido pelo Sol) tende a trazer uma personalidade exuberante, engraçada, expansiva, confiante.

Mapa de MeghanHarry é um virginiano de 15 de setembro de 1984. Esse signo (regido por Mercúrio) o torna pragmático, discreto, sensível, cético e tímido.

Mapa Meghan

Pensando em sinastria (comparação entre 2 mapas) na astrologia , o Sol de Harry está em Virgem e a Vênus de Meghan está nesse signo _essa é uma conexão de amor muito forte entre eles.

A Lua de Meghan está em Libra e a Vênus de Harry também em Libra, sugerindo uma forte ligação emocional, onde suas necessidades e valores estão em sintonia.

O ascendente de Meghan é Câncer e seu descendente ou casa VII, em Capricórnio, enquanto o ascendente de Harry é Capricórnio e seu descendente é Câncer. Mais um ponto para as compatibilidades.

Embora Meghan seja uma leonina confiante, calorosa e carismática, ela tem Saturno (planeta das estruturas) em conjunção com a Lua, e isso a torna meio capricorniana; uma pessoa responsável, pragmática e trabalhadora. O ascendente em Câncer de Meghan indica uma pessoa com forte impulso em direção à família e aos filhos.

Ambos têm Luas governadas por Vênus.

Há boas chances de felicidade nesta união (mas não necessariamente de uma relação duradoura) e é muito possível que Meghan dê a Harry o amor e o carinho que ele perdeu quando sua mãe, Diana, morreu!

Quanto ao horário do casamento (19/5/18 às 12h)

No horário do casamento, a estrela Algol (estrela maléfica da constelação de Perseu), estará fazendo aspectos com alguns planetas do mapa do casamento (aspectos nada bons…) Isso pode anunciar luta por posição social, problema com regras, disputas, intrigas, posições e ideias completamente opostas. Podemos pensar que talvez a ex-atriz “personifique” a estrela Algol, trazendo para a Família Real muitos problemas, divergências.

A Lua neste dia estará em Câncer, signo feminino, romântico e altamente emotivo. Tudo indica que haverá muita emoção e muito choro. Como Vênus em Gêmeos está em sextil com Urano, podemos esperar “situações fora do protocolo”, quebra de regras e até mesmo, no quesito vestido da noiva, algo fora “dos padrões da realeza”. Tudo indica que a tradição e o protocolo podem sofrer mudanças durante o casório ou na vida do casal.

Esta Vênus bem com Urano (representando Meghan) trará um quê de revolucionária e rebeldia ao seu comportamento. Talvez suas atitudes e looks venham chocar a Coroa Britânica.

O casamento será uma revolução para os Windsor. Lembrando que, em 1939, o tio-avô de Harry, rei Eduardo VII, abdicou do reino para se casar com uma socialite americana, divorciada. E agora o príncipe se casa com uma americana, divorciada, feminista, de raízes afroamericanas.

Este casamento aponta a aceitação das diferenças, de estilo de vida e principalmente da quebra das convenções rigorosas da sociedade britânica!

