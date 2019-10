Jonathan Azevedo compartilha primeira foto do filho

Jonathan Azevedo vive seus primeiros momentos como pai! No último domingo (6), nasceu Matheus Gabriel, o primeiro filho do ator. Ainda no hospital, Jonathan compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que segurava o bebê no colo.

Na legenda da foto, o papai escreveu: “Ontem vivi o momento mais especial da minha vida. Meu filho nasceu. Matheus Gabriel chegou chegando. Pensem num cara feliz ❤️ sou só gratidão, afeto e compaixão! #luznacaminhada“. A atriz Giovanna Lancellotti aproveitou para parabenizar o colega. “Parabéns meu lindo!!!! Muita luz pra vcs”, comentou a atriz.

A criança é fruto de um relacionamento de Jonathan com sua melhor amiga, Maria Patrícia. Atualmente, o ator, que brilhou no papel de Sabiá em A força do Querer, está no quadro Dança dos Famosos. Confira o click abaixo:

