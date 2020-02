Encontro de estrelas! Claudia Leitte e Ivete Sangalo podem cantar juntas no Carnaval

As duas se apresentaram juntas no The Voice Brasil

Foto: Alex Carvalho

O Carnaval 2014 pode marcar um momento histórico. Após gravarem um comercial juntas e lançarem, pela primeira vez, um dueto com a música Deusas do Amor, a grande aposta da vez é o encontro de Ivete Sangalo, 41, e Claudia Leitte, 33, para cantarem ao vivo em Salvador. As duas cantoras não confirmam que o fato vá acontecer, mas não descartam a ideia.

“Essa possibilidade de cantar junto no Carnaval existe com todos os artistas. É só haver a disponibilidade de tempo”, declarou Ivete. Já Claudia fez suspense. “Será? Acabamos de gravar o videoclipe e estamos nos divertindo muito com essa história”, comentou.

Deusas do Amor foi gravada como ação promocional de um produto para o público feminino. A canção é de autoria de Alexandre Peixe, compositor de sucessos de artistas como Daniela Mercury, Chiclete com Banana e Jorge e Mateus.

Se o dueto se realizar, vai ser o primeiro de Veveta e Claudinha no Carnaval, mas não da carreira das cantoras. Durante as semifinais da segunda edição do The Voice Brasil, elas compartilharam os vocais de Found Someone New e Por Causa de Você, Menina.

Assista ao clipe de Deusas do Amor:

//www.youtube-nocookie.com/embed/uA3Bjm3kcis