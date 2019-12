Ellen Roche revelou ter os pés atacados por assediador em salão de beleza

A atriz Ellen Roche, 40 anos, foi uma das convidadas da última terça-feira (10) do programa “Que História é Essa, Porchat?, apresentado por Fábio Porchat e exibido no GNT, e, lá, revelou em tom de piada que passou por uma situação, no mínimo, absurda.

Ao lado de Celso Portiolli e Flavia Reis, a artista compartilhou que, há alguns anos, viveu um momento de terror quando visitava um salão de beleza. Apesar de grave, o acontecimento arrancou risadas de toda a platéia.

Ellen contou que estava no salão esperando para fazer a unha e o pé, mas a manicure estava demorando muito tempo para chegar. Então, para curtir mais a massagem que estava recebendo nos pés, a atriz resolveu fechar os olhos e descansar um pouco.

“Foi eu fechar o olho que o homem que estava sentado do meu lado foi e colocou todo o meu pé na boca. Eu acordei com um movimento brusco e quando eu olho ele estava segurando meu calcanhar com todos os meus dedos na boca, mordendo eles”, contou Ellen.

A atriz continuou a explicar a situação e lembrou que tentou soltar pé dela da boca do homem, mas ele estava mordendo muito forte. “A manicure pegou a bandeja para colocar os pés e começou a bater no homem gritando ‘é pedófilo, é pedófilo”, contou Ellen rindo da situação e do fato da manicure ter confundido pedófilo com podólatra (fetiche por pés).

Enquanto continuava a contar a história, a atriz confessou que já tinha superado toda a situação. Mas ela não esperava passar por outro momento constrangedor. Em uma brincadeira, Celso Portiolli se jogou no chão e fingiu morder o pé de Ellen, que reagiu com um grito.

Ao contar o final da história, a atriz revelou que teve de levar dois pontos pois os machucados foram profundos. Até hoje Ellen conta que não gosta de usar sandálias em nenhum trabalho por conta do trauma do acontecimento.

Confira a história completa:

Confira a reação das pessoas nas redes sociais:

O "pedófilo" da Ellen Roche e o vestido de noiva do Celso Portiolli 😂😂😂😂😂😂 #porchatnognt — Nosbor (@RobsonXrtd) December 11, 2019

EU TO CHORANDOOOO COM O QUE HISTORIA É ESSA PORCHAT DA ELLEN ROCHE PQP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — carol 🌹📚 (@aurietaxo) December 11, 2019

O Celso Portiolli avançando no pé da Ellen Roche. 🤣🤣🤣🤣🤣#PorchatNoGNT — 𝔼𝕧𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 (@Evandro_Olliver) December 11, 2019

Acho que a história mais horripilante do Que História É Essa, Porchat? foi a da Ellen Roche ontem. — Pedro Cardoso Sensato (@littlejoia) December 11, 2019

o tiozão totalmente podólatra lambendo o pé da ellen roche HAHAHAHAHAAHAHHAH #PorchatNoGNT — dingon béu (@thiagowalker) December 11, 2019

