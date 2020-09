Eliana testa positivo para Covid-19 após “semanas intensas de gravações”

View this post on Instagram

Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para o Covid 19. Fiquei sem chão, triste e surpresa. Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria. Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo em breve estarei recuperada. Desejo a todos saúde e amor sempre ❤️#vaificartudobem