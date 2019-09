Eliana marcou presença em casamento do cantor Mano Walter com ex-miss

Mano Walter, cantor de forró se casou na última terça-feira (10), com Débora Silva, ex-miss Santa Catarina 2018. O casal celebrou a união na casa do cantor em Maceió, Alagoas.

Transmitida por live nas redes sociais, a festa contou com a presença de amigos e famosos. Entre os convidados estavam César Menotti e Fabiano, o blogueiro Carlinhos Maia.

Além de acompanhar a cerimônia, os cantores Léo Santana e Latino também foram responsáveis por agitar a pista de dança com seus hits. A apresentadora Eliana, que estava com um vestido azul acinzentado, se esbaldou na festa. Confira o momento no vídeo e outras fotos da cerimônia abaixo:

